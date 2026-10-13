Video: गोमतीनगर जनता मार्केट में आदर्श व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह

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गोमतीनगर स्थित जनता मार्केट में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की इकाई का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में रमेश कुमार सिंह को इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान संगठन की मजबूती और व्यापारियों के हितों की रक्षा को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि मजबूत संगठन ही व्यापारियों का सुरक्षा कवच है। व्यापारियों को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संगठित रहने के साथ राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए।

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