Video: गिलियन-बैरे सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे का सफल उपचार

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इंदिरानगर सेक्टर-ए स्थित चेतना अस्पताल में सोशल एनवायरमेंट एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से गिलियन-बैरे सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे के सफल उपचार के संबंध में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान डॉ. राजीव गुप्ता ने बच्चे के उपचार की जानकारी दी।

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