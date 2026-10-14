Video: फैजुल्लागंज में नाव खड़ी, घंटों इंतजार कर रहे बाढ़ प्रभावित लोग

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लखनऊ के फैजुल्लागंज स्थित दाउदनगर की मामा कॉलोनी में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी सड़क तक पहुंच गया है। लोगों की आवाजाही के लिए प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी सुविधा का लाभ लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। हकीकत यह है कि नाव मौके पर शो-पीस की तरह खड़ी है और लोगों को सवारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी कामों से आने-जाने वाले बाढ़ प्रभावित लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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