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Video: एसीपी और प्रमोशन के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार संघ ने किया प्रदर्शन

Akash Dwivedi

Updated Wed, 14 Oct 2026 01:11 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 01:11 PM IST







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बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार कर्मचारी संघ ने बुधवार को एसीपी और प्रमोशन को लेकर इंदिरा भवन के तृतीय तल पर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में लिपिक संवर्गीय कर्मियों की मांग से संबंधित ज्ञापन निदेशक को दिया है। ... और पढ़ें

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