Video: छात्रा से छेड़छाड़ का किया विरोध तो चाकुओं से किया लहूलुहान

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बख्शी का तालाब थाना के आर आर कॉलेज गेट पर बृहस्पतिवार की शाम लगभग सात बजे छात्रा को छेड़ने के मामले में विरोध कर रहे छात्र को कॉलेज के ही कुछ छात्रों ने चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। जिसे साथी छात्रों ने इलाज के लिए राम सागर मिश्र हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। घटना को लेकर पुलिस ने तीन छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया है। युवराज सिंह,निवासी पियरिया थाना फेफना जिला बलिया ने बताया कि वह,रामेश्वर कॉलेज में डिप्लोमा प्रथम वर्ष का छात्र है। मेरी चचेरी बहन प्रज्ञा सिंह आर आर कालेज भैंसामऊ में डिप्लोमा प्रथम वर्ष की छात्रा है। वहां आर0 आर0 कालेज के ही छात्र आयुष तिवरी, उमंग, आसिफ स्नैपचैट व वाटसप से बाते करते है । जिन्हे मना करने पर बृहस्पतिवार शाम सात बजे मेरे दोस्त तेजस श्रीवास्तव व प्रकाश आर0आर0 कालेज के सामने गए। परन्तु वहा पर बातो-बातो में विपक्षी आयुष तिवारी, उमंग और आसिफ झगड़ा करने लगे तथा मेरे दोस्त तेजस श्रीवास्तव को चाकू मारकर घायल कर दिये तथा गन्दी गन्दी गालिया देते हुये जान से मारने की धमकी दी । इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि,जांच एसएसआई अरुण कुमार को सौंपी गई है।

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