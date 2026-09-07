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बहराइच: रात में नल पर पानी पीने गए नौ वर्षीय बालक पर तेंदुए ने किया हमला, मौत

Mon, 07 Sep 2026 11:30 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, जरवलरोड (बहराइच)
अमर उजाला नेटवर्क, जरवलरोड (बहराइच) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 07 Sep 2026 11:30 PM IST
सार

नौ वर्षीय राजवीर रात 10:30 बजे नल पर पानी पीने गया था। इसी दौरान घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बच्चे के शोर मचाने पर आसपास के लोगों के पहुंचने के बाद तेंदुआ वहां से भाग गया। घटना के बाद गांव के लोगों में काफी आक्रोश है।

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Bahraich: Nine-year-old boy killed in leopard attack while going to a handpump for water at night.
तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सुजौली के बड़खड़िया आनंद नगर गांव में सोमवार रात तेंदुए ने नल पर पानी पीने गए नौ वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के लोग दौड़े तब तेंदुआ उसे छोड़कर भागा। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। परिजन और ग्रामीण घायल बच्चे को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली लेकर गए वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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गांव निवासी राजवीर रात 10:30 बजे नल पर पानी पीने गया था। इसी दौरान घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बच्चे के शोर मचाने पर आसपास के लोगों के पहुंचने के बाद तेंदुआ वहां से भाग गया। राजवीर के शरीर पर तेंदुए के हमले से गंभीर जख्म हुए।
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घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है लेकिन अभी तक कोई भी वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा है। घटना के बाद गांव के लोगों में काफी आक्रोश है, ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में भय बना हुआ है।
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एंबुलेंस का फोन नहीं लगा, वन विभाग से भी संपर्क की कोशिश
तेंदुए के हमले में घायल नौ वर्षीय राजवीर की हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी। परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक एंबुलेंस के लिए फोन किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद समाजसेवी महिपाल यादव अपनी गाड़ी से घायल बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली लेकर रवाना हुए। लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि घटना की सूचना वन विभाग को देने के लिए भी लगातार फोन मिलाया गया, लेकिन रेंज कार्यालय से संपर्क नहीं हो पाया।

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