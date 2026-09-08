Video: चंद्रिका देवी मंदिर के सुधनवाकुंड में पहुंचा गोमती नदी का पानी,दुकानदारों को हटाया गया

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बख्शी का तालाब कठवारा गांव स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर पर सुधनवा कुंड में गोमती नदी का पानी पहुंचने लगा है इसकी वजह से कुंड के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है कुंड के आसपास की लगभग 50 दुकानों को वहां से पुलिस और मेल विकास समिति ने हटवाकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचवाया है। दुकानदारों का कहना है कि जलस्तर में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी है इसलिए चंद्रिका देवी मंदिर तक पहुंचने के मुख्य सड़क पर आवागमन जारी है और पानी सड़क के नीचे पाइप से होकर के गोमती नदी की तरफ बह रहा है अगर बारिश होती है और गोमती नदी में पीछे से पानी का दबाव बढ़ता है तो फिर यहां पर जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होगी।

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