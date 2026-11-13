यूपी: अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, बोले- उन्हें पहले कैसे पता चल गया कि एक करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटे हैं

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम को पहले से ही पता चल जाता है कि वोट कैसे कट जाता है।अखिलेश यादव ने कहा, "मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि उनको कैसे जानकारी हो गई कि एक करोड़ 27 लाख वोट कट गए।"

#WATCH | Over UP CM's claim of 1.27 Crore Hindu voters missing, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav says, "If it is true that 1.27 Crore Hindu voters are missing, that is precisely why this meeting (of BJP) is taking place. The Bharatiya Janata Party (BJP) is preparing regarding those 'shifting' votes, votes that were deleted due to people relocating (to Delhi or elsewhere), or instances where fraudulent names had been added— the BJP is now orchestrating a plan involving underground or unregistered elements—to bring in individuals from Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Himachal Pradesh, Uttarakhand, and potentially other locations as well, in order to get them registered as voters. That is what the BJP is preparing for." विज्ञापन November 13, 2026

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कई राज्यों से लोगों को लाने का लगाया आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वास्तव में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं तो भाजपा की यह बैठक इसी वजह से हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उन वोटों को लेकर रणनीति बना रही है, जो लोगों के दूसरे स्थानों पर चले जाने या फर्जी नाम दर्ज होने के कारण मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर मतदाता बनवाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए ऐसे लोगों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है, जिनका नाम पहले से पंजीकृत नहीं है। सपा अध्यक्ष ने भाजपा की बैठक और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए।