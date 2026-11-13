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Video: राजधानी में सुबह छाई धुंध, अयोध्या रोड पर धुंधली दिखीं इमारतें

Akash Dwivedi

Updated Fri, 13 Nov 2026 01:28 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 01:28 PM IST







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लखनऊ में शुक्रवार सुबह धुंध का असर देखने को मिला। अयोध्या रोड पर सुबह के समय धुंध की चादर छाई रही। इससे दूर तक की चीजें धुंधली नजर आईं। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय धुंध और बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। ... और पढ़ें

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