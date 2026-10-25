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VIDEO: चालक-परिचालक ने पेट्रोल छिड़ककर किया आत्मदाह का प्रयास, कर्मचारी-अफसरों के बीच नोकझोंक

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:19 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:19 PM IST







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लखनऊ के कैसरबाग बस डिपो पर नाराज चालक इरफान और परिचालक राघवेंद्र ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। डिपो पर कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारी एआरएम सतीश पाल से परेशान हैं। कर्मचारियों पर लोड फैक्टर बढ़ाने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ... और पढ़ें

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