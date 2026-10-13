Video: बाढ़ प्रभावित इलाकों में त्वचा रोग और बुखार के मरीज बढ़े

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फैजुल्लागंज और दाउदनगर में करीब दो सप्ताह से जलभराव के कारण संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। प्रभावित इलाकों में त्वचा रोग और बुखार के मरीज अधिक मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों के मुताबिक, मंगलवार दोपहर तक करीब 130 मरीजों का उपचार किया जा चुका था

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