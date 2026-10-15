Video: बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज का निरीक्षण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

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फैजुल्लागंज के दाउदनगर स्थित मामा कॉलोनी में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर में पहुंचेंगे। उनके प्रस्तावित निरीक्षण को लेकर इलाके में तैयारियां की जा रही हैं। रक्षा मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर हालात का जायजा लेंगे। उनके दौरे को देखते हुए संबंधित स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि निरीक्षण के दौरान बाढ़ से प्रभावित परिवारों की समस्याओं और राहत कार्यों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

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