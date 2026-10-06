VIDEO: बिठौली क्रॉसिंग पर जाम, ट्रैफिक बूथ में आराम फरमाते रहे पुलिसकर्मी

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सीतापुर रोड स्थित भिटौली क्रॉसिंग पर मंगलवार करीब 4:30 बजे जाम लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्रॉसिंग पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, लेकिन कुछ ही दूरी पर बने ट्रैफिक बूथ में तैनात पुलिसकर्मी आराम करते नजर आए। इससे लोगों में नाराजगी रही।

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