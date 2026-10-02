सूची: नीलू
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:47 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:47 PM IST
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1. 514 दिन लंबित विवेचना पर दंड पाने वाले दरोगा को राहत
लोक सेवा अधिकरण ने दंडादेश और अपीलीय आदेश निरस्त किए, तीन माह में सेवा लाभ देने के निर्देश
2. बारिश से हरी सब्जियों के तेवर तल्ख, रसोई का बजट बिगड़ा
दुबग्गा मंडी में कई सब्जियों के दाम दोगुने तक पहुंचे, एक किलो की जगह आधा किलो खरीद रहे लोग
3. फैजुल्लागंज में नाव से पहुंचे डीएम-ज्वाइंट सीपी, 10 और नावें लगाने के निर्देश
गोमती का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित इलाकों का जायजा, राहत शिविरों और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा
4. नहजुल बलागा के विचारों को आधुनिक युग से जोड़ने की जरूरत
गांधी जयंती पर दो पुस्तकों का विमोचन, न्याय, मानवीय गरिमा और सुशासन पर हुई चर्चा
5. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन
भाकपा (माले) ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की
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लोक सेवा अधिकरण ने दंडादेश और अपीलीय आदेश निरस्त किए, तीन माह में सेवा लाभ देने के निर्देश
2. बारिश से हरी सब्जियों के तेवर तल्ख, रसोई का बजट बिगड़ा
दुबग्गा मंडी में कई सब्जियों के दाम दोगुने तक पहुंचे, एक किलो की जगह आधा किलो खरीद रहे लोग
3. फैजुल्लागंज में नाव से पहुंचे डीएम-ज्वाइंट सीपी, 10 और नावें लगाने के निर्देश
गोमती का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित इलाकों का जायजा, राहत शिविरों और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा
4. नहजुल बलागा के विचारों को आधुनिक युग से जोड़ने की जरूरत
गांधी जयंती पर दो पुस्तकों का विमोचन, न्याय, मानवीय गरिमा और सुशासन पर हुई चर्चा
5. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन
भाकपा (माले) ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की
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