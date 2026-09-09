Video: दिलकुशा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू, दोनों सड़कें बंद

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दिलकुशा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण के चलते फाटक के दोनों ओर की सड़कें बंद कर दी गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। निर्माण कार्य पूरा होने में करीब एक से डेढ़ साल का समय लगने का अनुमान है। ओवरब्रिज बनने के बाद रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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