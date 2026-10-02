Video: बंगला बाजार में विराट दंगल, 150 पहलवानों ने आजमाए दांव

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गांधी जयंती के अवसर पर पहलवान गुरु प्रसाद लोधी की याद में बंगला बाजार सालेह नगर तिराहे पर विराट दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में अलग-अलग जिलों से करीब 150 पहलवानों ने प्रतिभाग किया। यह कुश्ती प्रतियोगिता पिछले 52 वर्षों से आयोजित की जा रही है। दंगल में लखनऊ, कानपुर, रायबरेली समेत आसपास के जिलों से पहलवान पहुंचे और अलग-अलग मुकाबलों में अपने दांव-पेच आजमाए। मुकाबले में लखनऊ के पहलवान पंकज ने रायबरेली के राहुल को पटखनी देकर जीत हासिल की। दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे।

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