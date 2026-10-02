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Video: बंगला बाजार में विराट दंगल, 150 पहलवानों ने आजमाए दांव
गांधी जयंती के अवसर पर पहलवान गुरु प्रसाद लोधी की याद में बंगला बाजार सालेह नगर तिराहे पर विराट दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में अलग-अलग जिलों से करीब 150 पहलवानों ने प्रतिभाग किया।
यह कुश्ती प्रतियोगिता पिछले 52 वर्षों से आयोजित की जा रही है। दंगल में लखनऊ, कानपुर, रायबरेली समेत आसपास के जिलों से पहलवान पहुंचे और अलग-अलग मुकाबलों में अपने दांव-पेच आजमाए।
मुकाबले में लखनऊ के पहलवान पंकज ने रायबरेली के राहुल को पटखनी देकर जीत हासिल की। दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे।
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