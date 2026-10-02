यूपी: केजीएमयू के संविदा कर्मियों ने की दवाओं की खरीद में अनियमितता, जांच समीति ने आरोपियों का किया खुलासा

केजीएमयू में कार्यवाहक चीफ प्रोक्टर डॉक्टर अंकुर बजाज ने चार संविदा कर्मचारियों पर दवाओं को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। चीफ प्रोक्टर ने बृहस्पतिवार को आरोपियों के खिलाफ चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। चीफ प्रोक्टर डॉक्टर अंकुर ने बताया कि केजीएमयू में प्रकाश सिंह, हेमंत श्रीवास्तव, सचिन तिवारी और अरशद संविदा पर नौकरी कर रहे हैं। यूरोलजी विभाग में असाध्य रोग योजना के तहत कैंसर से ग्रसित लोगों को दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चीफ प्रोक्टर का आरोप है कि चार संविदा कर्मियों ने कई माह पहले उसी दवाओं की क्रय और वितरण अनियमितता और धोखेबाजी की।

विज्ञापन





