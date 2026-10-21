Video: बेड और दरवाजे खराब, गंदगी से बीमारियों का खतरा

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फैजुल्लागंज की भार्गव कालोनी, दुर्गापुरी कालोनी, गणेश विहार, मामा कालोनी आदि में बाढ़ का पानी तो उतर गया। पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। घरों में पानी भरा रहने से लोगों के बेड खराब हो गए हैं। दरवाजे और फर्श को भी नुकसान पहुंचा है। अभी कई गलियों में पानी भी भरा है। नगर निगम की ओर से सफाई तो कराई जा रही है लेकिन कई स्थानों पर ब्लीचिंग की जरूरत है।

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