VIDEO: बाबू विहार कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी

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तेलीबाग, वृंदावन सेक्टर 6 ए से सटी बाबू विहार कॉलोनी में रविवार की सुबह 11 बजे राम सिंह के मकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। बताया जाता है कि मकान के निचले हिस्से में बैटरी चार्ज करने का कार्य होता था। काफी तादाद में बैटरियां चार्जिंग में लगी हुई थीं। अचानक उनमें धमाके होने लगे और आग लग गई। धमाके और आग लगने से कॉलोनी में भगदड़ मच गई। फायर को सूचना दी गई फायर की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया।

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