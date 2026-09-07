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बहराइच: घर के आंगन में घुसकर तेंदुए ने तीन साल की बच्ची को दबोचा; ग्रामीणों ने पीछा कर छुड़ाया

Mon, 07 Sep 2026 02:12 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 07 Sep 2026 02:12 PM IST
सार

बहराइच में घर के आंगन में घुसकर तेंदुए ने तीन साल की बच्ची को दबोच लिया। उसे लेकर जंगल की ओर भागने लगा। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पीछा करके बच्ची को छुड़ाया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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leopard entered house courtyard and snatched girl In Bahraich villagers chased animal and rescued her
तेंदुए के हमले में घायल बच्ची। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के बहराइच में रविवार देर शाम आंगन में खेल रही तीन वर्षीय बच्ची लाडो पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बालिका को जबड़े में दबोचकर जंगल की ओर भागने लगा। ग्रामीणों देखा तो शोर मचाते हुए उसका पीछा किया। ग्रामीणों के लगातार पीछे आने पर तेंदुआ खेलावन के खेत के पास बांध किनारे बच्ची को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया।

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घटना नानपारा रेंज के बघौली जंगल से सटे खटकन पुरवा गांव की है। तेंदुए के हमले में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नानपारा लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। 

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ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी

बुआ विजमा देवी के अनुसार, हालत ज्यादा गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। जंगल से सटे गांव में आंगन तक तेंदुए के पहुंचने से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भी नाराजगी है। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

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