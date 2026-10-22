Video: अलीगंज में घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख; रोते हुए रेनू ने बताई आपबीती

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अलीगंज के पलटन छावनी में कटरा मूसा मस्जिद के पास गुरुवार सुबह करीब आठ बजे एक घर में आग लग गई। आग से घर का पूरा सामान जल गया। पीड़ित महिला रेनू रोते हुए अपनी आपबीती बताती नजर आईं। बताया जा रहा है कि घर में जल रहे मंदिर के दीपक से आग लगी। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घर का सामान और कपड़े बाहर निकाले गए।

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