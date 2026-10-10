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VIDEO: अखिल भारतीय बढ़ई महासभा की प्रेस वार्ता का आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 03:34 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 03:34 PM IST







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आजादी के बाद से आज तक किसी पार्टी ने हमारे समाज को भागीदारी नहीं दी है। भागीदारी नहीं तो विरोध करेंगे । राजनीतिक भागीदारी को लेकर लखनऊ प्रेस क्लब मे अखिल भारतीय बढ़ई महासभा की प्रेस वार्ता में बोलते राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा। ... और पढ़ें

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