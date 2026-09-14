Video: अभिभावकों की बेतरतीब पार्किंग से केडी सिंह बाबू स्टेडियम रोड पर जाम

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लामार्टिनियर गर्ल्स स्कूल के सामने केडी सिंह बाबू स्टेडियम रोड पर अभिभावकों की गाड़ियां बेतरतीब तरीके से खड़ी होने से जाम की स्थिति बन रही है। सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने से यातायात प्रभावित हो रहा है और पैदल राहगीरों को भी निकलने में परेशानी हो रही है। स्कूल के आसपास वाहन अधिक होने के कारण सड़क संकरी पड़ जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेतरतीब पार्किंग पर रोक लगाने और यातायात व्यवस्था सुचारु करने के लिए जिम्मेदार विभाग को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

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