Video: आरोपी के घर कार्रवाई के लिए लगाए गए दो बुलडोजर

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लखनऊ के सआदतगंज में ट्रिपल मर्डर के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर गुरुवार को दोबारा बुलडोजर कार्रवाई हुई। एलडीए की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घर के आगे बना टीनशेड वाला हिस्सा ढहा दिया। मलबे में कूलर, साइकिल और अन्य घरेलू सामान दब गया।

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