{"_id":"6af5aa10058e960ab90a7d50","slug":"video-video-tayalpa-rajadasa-ka-pasa-kaugdha-ka-dhara-rahagara-parashana-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: ट्यूलिप रेजिडेंसी के पास कूड़े का ढेर, राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: ट्यूलिप रेजिडेंसी के पास कूड़े का ढेर, राहगीर परेशान

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 05:29 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 05:29 PM IST







Link Copied



गोमतीनगर के विकल्प खंड स्थित कठौता झील रोड पर ट्यूलिप रेजिडेंसी के पास कूड़े का ढेर लगा है। इससे आसपास गंदगी फैल रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन