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Video: कार्रवाई देखने के लिए घरों की छतों पर जुटे क्षेत्रवासी, मृतक परिवार को दी श्रद्धांजलि

Akash Dwivedi

Updated Thu, 12 Nov 2026 05:29 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 05:29 PM IST







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क्षेत्रवासी अपने घरों की छतों पर खड़े होकर कार्रवाई का नजारा देख रहे हैं। वहीं, घटनास्थल के पास रामलीला समिति नौबस्ता परिवार की ओर से मृतक परिवार की तस्वीर के साथ होर्डिंग लगाकर श्रद्धांजलि दी गई है। ... और पढ़ें

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