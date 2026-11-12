यूपी: लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के आरोपी के घर फिर चला बुलडोजर, टीनशेड वाला हिस्सा ढहाया; परिवार ने जताई नाराजगी

लखनऊ के सआदतगंज में तीन लोगों की हत्या के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर गुरुवार को एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दो बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ एलडीए की टीम दोपहर करीब तीन बजे मौके पर पहुंची। इससे पहले भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन उस दौरान सिर्फ बाउंड्रीवॉल गिराई गई थी। इस पर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई थी।

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गुरुवार को हुई कार्रवाई में बुलडोजर ने आरोपी के घर के आगे टीन से बने हिस्से को ढहा दिया। घर के अंदर रखा कूलर, साइकिल और अन्य जरूरत का सामान मलबे में दब गया। कार्रवाई शुरू होने के बाद आसपास के घरों में रहने वाले लोग अपनी छतों पर आ गए और पूरा घटनाक्रम देखते रहे। गुरुवार को हुई कार्रवाई में बुलडोजर ने आरोपी के घर के आगे टीन से बने हिस्से को ढहा दिया। घर के अंदर रखा कूलर, साइकिल और अन्य जरूरत का सामान मलबे में दब गया। कार्रवाई शुरू होने के बाद आसपास के घरों में रहने वाले लोग अपनी छतों पर आ गए और पूरा घटनाक्रम देखते रहे।