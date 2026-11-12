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यूपी: लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के आरोपी के घर फिर चला बुलडोजर, टीनशेड वाला हिस्सा ढहाया; परिवार ने जताई नाराजगी

Thu, 12 Nov 2026 05:33 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 12 Nov 2026 05:33 PM IST
सार

लखनऊ के सआदतगंज में ट्रिपल मर्डर के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर गुरुवार को दोबारा बुलडोजर कार्रवाई हुई। एलडीए की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घर के आगे बना टीनशेड वाला हिस्सा ढहा दिया। मलबे में कूलर, साइकिल और अन्य घरेलू सामान दब गया।

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UP: Bulldozer returns to the home of a triple-murder accused in Lucknow; tin-shed section demolished; family e
बुलडोजर उसी के पास आरोपी के कब्जे वाली जगह को ढहा रही - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लखनऊ के सआदतगंज में तीन लोगों की हत्या के आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पर गुरुवार को एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दो बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ एलडीए की टीम दोपहर करीब तीन बजे मौके पर पहुंची। इससे पहले भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन उस दौरान सिर्फ बाउंड्रीवॉल गिराई गई थी। इस पर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई थी।

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गुरुवार को हुई कार्रवाई में बुलडोजर ने आरोपी के घर के आगे टीन से बने हिस्से को ढहा दिया। घर के अंदर रखा कूलर, साइकिल और अन्य जरूरत का सामान मलबे में दब गया। कार्रवाई शुरू होने के बाद आसपास के घरों में रहने वाले लोग अपनी छतों पर आ गए और पूरा घटनाक्रम देखते रहे।

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