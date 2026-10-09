Video: आईआईटीआर की दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट में हुए एमओयू

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शहीद स्मारक मार्ग स्थित सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर) की ओर से आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट में विभिन्न समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान संस्थान की शोध क्षमताओं और तकनीकों को उद्योगों तक पहुंचाने तथा निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में सीएसआईआर-आईआईटीआर और सीएसआईआर-सीमैप के निदेशकों की मौजूदगी में एमओयू किए गए। इन समझौतों का उद्देश्य अनुसंधान, तकनीकी विकास और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

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