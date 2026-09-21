Video: 69000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का SCERT पर धरना

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निशातगंज स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) कार्यालय के बाहर 69000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का धरना-प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर कार्यालय परिसर के बाहर जुटे हैं। उनका कहना है कि एक अंक के अंतर के कारण वे भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। धरने के दौरान अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर अपनी मांग रखी और समाधान की मांग की। मौके पर अभ्यर्थियों की मौजूदगी के कारण गहमागहमी का माहौल बना हुआ है।

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