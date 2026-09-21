Lucknow News: रेलकर्मियों के 39 बच्चों ने निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता में लिया हिस्सा

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की ओर से सोमवार को रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता ऐशबाग मनोरंजन केंद्रों में हुआ।जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना रहा। महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रुति गुप्ता ने विजयी प्रतिभागियों को उपहार प्रदान किए। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को आगामी कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इन गतिविधियों को ज्ञानवर्धक बताया गया। इस अवसर पर संगठन की सचिव स्मृति सचान भी मौजूद थीं।