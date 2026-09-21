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Video: नेहा बोरा के खिलाफ FIR की मांग, हजरतगंज में योगी सेना भारत का प्रदर्शन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नेहा बोरा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर योगी सेना भारत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नेहा बोरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। संगठन की ओर से इससे पहले हजरतगंज थाने में शिकायत भी दी गई थी।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि तीन दिन पहले पुलिस को तहरीर दिए जाने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई। संगठन ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए नेहा बोरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
योगी सेना भारत के पदाधिकारियों ने नेहा बोरा को उपलब्ध सरकारी सुविधाएं समाप्त किए जाने की भी मांग रखी। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी पर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नेहा बोरा के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर शिकायतें दी गई हैं। गोरखपुर में भी कई थानों में शिकायत देकर एफआईआर की मांग की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और शिकायतों के आधार पर मामले की जांच की बात कही है।
योगी सेना भारत ने चेतावनी दी कि 48 घंटे में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जेएनयू में कुलपति का पुतला दहन करेगा। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर है।
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