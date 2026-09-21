Lucknow News: 10 नवंबर को आरडीएसओ लगाएगा अनुकंपा अदालत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:22 PM IST
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लखनऊ। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन(आरडीएसओ) 10 नवंबर को लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों के लिए अदालत लगाएगा। इसका उद्देश्य रेलवे सेवा के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों की शिकायतों का निवारण करना है।
अदालत दस नवंबर को दोपहर 3:30 बजे विवेचना सम्मेलन कक्ष, अनुसंधान भवन में लगाई जाएगी। इसमें लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों से संबंधित शिकायतों पर विचार किया जाएगा। रेलवे सेवा के दौरान दिवंगत हुए आरडीएसओ कर्मियों के आश्रित अपने मामले पेश कर सकते हैं। उन्हें अपने लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामले से संबंधित शिकायत या अभ्यावेदन भेजने होंगे। इसके साथ ही मामले का पूर्ण विवरण और संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। शिकायतें 30 सितंबर तक पहुंचनी अनिवार्य हैं। शिकायतें महानिदेशक(लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों के लिए अदालत), अनुसंधान भवन, आरडीएसओ, मानकनगर, लखनऊ – 226011 के पते पर भेजनी होंगी।
अदालत दस नवंबर को दोपहर 3:30 बजे विवेचना सम्मेलन कक्ष, अनुसंधान भवन में लगाई जाएगी। इसमें लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों से संबंधित शिकायतों पर विचार किया जाएगा। रेलवे सेवा के दौरान दिवंगत हुए आरडीएसओ कर्मियों के आश्रित अपने मामले पेश कर सकते हैं। उन्हें अपने लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामले से संबंधित शिकायत या अभ्यावेदन भेजने होंगे। इसके साथ ही मामले का पूर्ण विवरण और संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। शिकायतें 30 सितंबर तक पहुंचनी अनिवार्य हैं। शिकायतें महानिदेशक(लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों के लिए अदालत), अनुसंधान भवन, आरडीएसओ, मानकनगर, लखनऊ – 226011 के पते पर भेजनी होंगी।
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