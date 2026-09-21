UP Big News: योगी सपा पर गरजे, राजभर बोले- 4 हिस्सों में बंटेगा प्रदेश; आजम-अतीक-मुख्तार संग अखिलेश के पोस्टर

अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, बोले- इस सरकार को न्यायालय पर भरोसा नहीं

अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा पर तंज कसा। इस सरकार में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। कोर्ट ने कई बार सख्त रुख अपनाया है। उसके बाद भी ये लोग सुधार नहीं कर रहे हैं। ये सरकार तो वो है, जो जान ले रही है। न्यायालय पर इसको भरोसा नहीं है। सपा इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएगी। सबको सच बताएगी।



समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरक्षण, रोजगार, कानून-व्यवस्था और चुनावी तैयारियों समेत कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने आरक्षित सीटों को लेकर हुई बैठक और पार्टी की ओर से तैयार रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सपा आम मतदाताओं तक जाएगी। पढ़ें पूरी खबर