Video: 5100 कन्याओं के पूजन को लेकर प्रेरणा परिवार की प्रेस वार्ता

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जियामऊ स्थित विश्व संवाद केंद्र में प्रेरणा परिवार की ओर से 5100 कन्याओं के पूजन कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारियों और आयोजन के उद्देश्य के संबंध में जानकारी साझा की गई। कन्या पूजन कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी और आयोजन से जुड़ी अन्य प्रमुख बातें प्रेस वार्ता में रखी गईं।

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