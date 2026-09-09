विहिप (अवध प्रांत) के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विवि के कुलपति को पत्र सौंपकर दो रखी अपनी मांगें

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विश्व हिंदू परिषद (अवध प्रांत) के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र सौंपकर दो प्रमुख मांगें रखीं। पहली मांग में लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के पास स्थित शिव मंदिर की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए उसके जीर्णोद्धार, सफाई व प्रकाश व्यवस्था की मांग की है। वहीं दूसरी मांग में कक्षाओं व परीक्षाओं में बुर्के जैसी विशिष्ट धार्मिक पोशाक पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है, ताकि पहचान छिपी न रहे और अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगे। विहिप ने चेतावनी दी है कि मांगें न मानने पर बजरंग दल के साथ बड़ा आंदोलन करने का आह्वान किया। इस दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर एक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए।

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