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उत्तराखंड के केदारताल ट्रैक पर हिमस्खलन में लखनऊ की दो सगी बहनों की मौत

Bhupendra Singh

Updated Thu, 05 Nov 2026 10:40 AM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 10:40 AM IST







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उत्तराखंड के केदारताल ट्रैक पर हिमस्खलन में लखनऊ के गुडंबा क्षेत्र के गायत्री पुरम निवासी दो सगी बहनों दीपिका और वर्तिका की मौत हो गई। घटना से पिता और परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ... और पढ़ें

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