{"_id":"6a93d70e7937dfe54305fa6e","slug":"video-rajathhana-sa-mathara-ravana-hae-vashava-hatha-rakashha-parashhatha-ka-pathathhakara-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजधानी से मथुरा रवाना हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा में मदिरा- मांस की बिक्री के विरोध में आंदोलन कर रहे रोहित मलान के समर्थन में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी लखनऊ से मथुरा रवाना हुए हैं। गोमती नगर स्थित कार्यालय में भगवान श्रीकृष्ण का पूजन-अर्चन कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सम्मान, सनातन आस्था के संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

... और पढ़ें