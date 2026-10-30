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लखनऊ विवि के शिवाजी मैदान में गड्ढों में फंसी तैयारी, जॉगिंग तक सिमटा अभ्यास

Bhupendra Singh

Updated Fri, 30 Oct 2026 09:55 AM IST Updated Fri, 30 Oct 2026 09:55 AM IST

राजधानी स्थित लखनऊ विवि के शिवाजी मैदान में अंतर विश्वविद्यालय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए अभ्यास के लिए तरस रहे हैं। मैदान में फुटबॉल पोल टूटे हुए हैं, जगह-जगह गड्ढे हैं, जमीन ऊंची-नीची है। ... और पढ़ें

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