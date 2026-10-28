लखनऊ में उतरेठिया स्वास्थ्य केंद्र पर बंदरों का कब्जा, डर से नहीं आते हैं मरीज

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लखनऊ में तेलीबाग के उतरेठिया स्वास्थ्य केंद्र पर बंदरों का कब्जा है। बंदरों के डर से स्वास्थ्य कर्मी जहां अंदर दुबके रहते हैं, वहीं मरीज भी केंद्र के अंदर नहीं आते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि बंदरों से पूरा मोहल्ला परेशान है। कई बार शिकायतें की गईं, नगर निगम से भी कहा गया पर समस्या का समाधान नहीं हुआ।

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