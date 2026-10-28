इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का हब बन रहा यूपी: वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा; योगी सरकार ने बताया अपना विजन
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 28 Oct 2026 10:36 AM IST
सार
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने के लिए नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रस्तावित बैठक में निवेश की संभावनाओं, लंबित परियोजनाओं को गति देने और उत्पादन शुरू कराने पर चर्चा होगी।
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विस्तार
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश, नवाचार और उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा बदलाव आया है। सीएम ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेशवासियों को सरकार की उपलब्धियों और निवेश को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
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2017 से पहले न स्पष्ट दृष्टि थी, न ठोस कार्ययोजनासीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए न तो स्पष्ट दृष्टि थी और न ही कोई ठोस कार्ययोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला है। सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास की नई कार्यसंस्कृति विकसित की है।
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सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल से होगी चर्चासीएम ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल के कारण उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए बुधवार को सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसमें प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं, मौजूदा परियोजनाओं को गति देने और निवेश को धरातल पर उतारकर उत्पादन शुरू कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
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