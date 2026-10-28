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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP is becoming hub of investment and industry one trillion dollar economy Yogi government outlines its vision

इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का हब बन रहा यूपी: वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा; योगी सरकार ने बताया अपना विजन

Wed, 28 Oct 2026 10:36 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 28 Oct 2026 10:36 AM IST
सार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने के लिए नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रस्तावित बैठक में निवेश की संभावनाओं, लंबित परियोजनाओं को गति देने और उत्पादन शुरू कराने पर चर्चा होगी।

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UP is becoming hub of investment and industry one trillion dollar economy Yogi government outlines its vision
सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश, नवाचार और उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा बदलाव आया है। सीएम ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेशवासियों को सरकार की उपलब्धियों और निवेश को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
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2017 से पहले न स्पष्ट दृष्टि थी, न ठोस कार्ययोजना

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए न तो स्पष्ट दृष्टि थी और न ही कोई ठोस कार्ययोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला है। सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास की नई कार्यसंस्कृति विकसित की है।
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सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल से होगी चर्चा

सीएम ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल के कारण उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए बुधवार को सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसमें प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं, मौजूदा परियोजनाओं को गति देने और निवेश को धरातल पर उतारकर उत्पादन शुरू कराने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
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निवेश से रोजगार तक, वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

सीएम ने आगे कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर निवेश से नया उद्योग, हर उद्योग से नया रोजगार और हर रोजगार से परिवारों में खुशहाली आए। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सरकार का जोर निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर है।
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