यूपी एमएलसी चुनाव: मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अखिलेश ने उठाए सवाल, शिक्षकों के अपमान का भी किया जिक्र

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शिक्षकों के अपमान का मुद्दा उठाया

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2027 के विधानसभा चुनाव का किया जिक्र

डॉ. त्रिपाठी के समर्थन में खड़े रहने की बात

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि डॉ. संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश सबके सामने आ गई है। इसके पीछे सिर्फ यह वजह नहीं है कि डॉ. त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, बल्कि उन्होंने इसके लिए 'हाता नहीं भाता' का भी जिक्र किया। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी वोट से नहीं, बल्कि खोट से जीतती है। हालांकि, मतगणना में गड़बड़ी और साजिश से जुड़े इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस बयान से नहीं होती है।सपा अध्यक्ष ने डॉ. संजयन त्रिपाठी के कथित उत्पीड़न और उनके आंसुओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षक समाज इस घटना को नहीं भूलेगा। भाजपा के शासन में शिक्षकों को अपमान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने शिक्षकों से चारा इकट्ठा करने जैसे काम करवाने के कथित षड्यंत्र का भी आरोप लगाया और कहा कि शिक्षक इसे याद रखेंगे।अखिलेश यादव ने अपने बयान में 2027 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। कहा कि शिक्षक भाजपा को हराकर अपना 'गुरु संकल्प' पूरा करेंगे। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उसकी 'चार सौ बीसी' 403 सीटों पर नहीं चलेगी।अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी डॉ. संजयन त्रिपाठी और उनके समाज के साथ हो रहे कथित अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उनके इस बयान से एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज होने के संकेत हैं। मतगणना से संबंधित आरोपों पर संबंधित चुनाव अधिकारियों या भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।