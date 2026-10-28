उजड़ गई दुनिया: छपने गए थे शादी के कार्ड, अब उसकी तेरहवीं की तैयारी; लखनऊ तिहरे हत्याकांड की दर्दनाक दास्तान

1 of 7 लखनऊ तिहरे हत्याकांड की दर्दनाक दास्तान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ में जिस परिवार में वर्षों बाद मांगलिक कार्यक्रम होना था, वहां मातम पसरा था। सुयश की शादी के कार्ड छपने गए थे। मेहमानों की सूची तैयार की जा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि पांच दिसंबर को शादी से पहले घर पर तीन-तीन लोगों की तेरहवीं की तैयारी करनी पड़ेगी।



ब्राह्मणी टोला में मंगलवार को हर तरफ इसी की चर्चा थी। एक साथ तीन अर्थियां उठीं तो शिवाजी तिवारी की पत्नी ऊषा की चीख निकल पड़ी। कभी वह बेटे के शव से चिपककर जिगर के टुकड़े को निहार रही थीं तो कभी सुहाग को अंतिम विदाई दे रही थीं। उनकी हालत देख मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

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2 of 7 हत्या के आरोपी के घर में घुसे लोगों को निकालती पुलिस।

सुयश रविवार को परिवार के साथ ननिहाल में दिवाई की रस्म कराने गए थे। शादी का ज्यादातर सामान खरीदा जा चुका था। माता-पिता इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करने वाले थे। बेटे के लिए कमरे की सजावट व घर की मरम्मत के साथ पुताई का काम चल रहा था।



सुयश कुछ दिन बाद शादी के कपड़े खरीदने वाले थे। इसके लिए उन्होंने दोस्तों से बात भी की थी। अंतिम संस्कार के वक्त सुयश के दोस्तों की आंखों में भी आंसू थे। कॉलोनी की महिलाएं ऊषा, रुचि और सुमेधा को सांत्वना दे रही थीं। नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में सोमवार रातभर मोहल्ले के लोग जागते रहे।

3 of 7 डिप्टी सीएम ने शवों को दिया कंधा - फोटो : अमर उजाला

परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में मिलेगी नौकरी फजीहत के बाद आखिरकार प्रशासन ने पीड़ित परिवार की मांगें मान लीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंगलवार शाम आरएसएस के पदाधिकारियों और पीड़ित परिवार से बंद कमरे में बात की। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में ओएसडी की नौकरी का एलान किया। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि शंभू की बेटी सुमेधा जब तक पढ़ना चाहेंगी इसका जिम्मा प्रशासन उठाएगा।

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4 of 7 पीड़ित परिवार से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की।

डिप्टी सीएम के मौके पर पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार शवों के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। गुलालाघाट पर कड़ी सुरक्षा में सुयश की बुआ के बेटे मनोज अवस्थी ने तीनों शवों को मुखाग्नि दी। डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और आजीवन सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बनेगी।

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5 of 7 हत्या के आरोपी का अवैध निर्माण ढहाया गया।