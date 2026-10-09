लखनऊ: पॉलीटेक्निक संस्थान में बेटियों के लिए एआई और मशीन लर्निंग की चलेगी पाठशाला

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फैजाबाद रोड स्थित राजकीय गर्ल्स पॉलीटेक्निक में बेटियों की पढ़ाई अब सिर्फ किताबों और पारंपरिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगी। अब यहां की छात्राएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों से रूबरू होंगी। इसके लिए नया भवन बनकर तैयार हो गया है। अब ये भवन नवंबर अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर माह तक पॉलीटेक्निक संस्थान को सौंप दिया जाएगा। इस भवन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसकी मॉडर्न लाइब्रेरी में एक साथ 350 विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें 100 कंप्यूटर लेटेस्ट तकनीक के लगाए जाएंगे।

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