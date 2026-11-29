परिसीमन विधेयक: सीटों के बढ़ने से और बढ़ जाएगा यूपी का सियासी कद, 604 विधानसभा तो 120 हो जाएंगी लोकसभा सीटें
परिसीमन विधेयक पारित होने पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 120 और विधानसभा की 604 सीटें हो सकती हैं, जिससे चुनावों का गणित, क्षेत्रीय व जातीय समीकरण और दलों की रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। इससे राज्यसभा पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 201 तक पहुंच सकती है।
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लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े संशोधित विधेयक के संसद में पास होने पर सबसे ज्यादा असर यूपी की सियासत पर दिखाई देगा। इससे प्रदेश की राजनीतिक ताकत, सत्ता का संतुलन और भविष्य के चुनावों का गणित बदल सकता है। आबादी के आधार पर सीटों में बढ़ोतरी होती है तो संसद में प्रदेश की भागीदारी बढ़ेगी। वहीं विधानसभा का आकार भी बड़ा होगा। साथ ही राज्यसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या पर भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा।
बिल पारित होने पर यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या जहां 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी तो 403 सीटों विधानसभा का भी आकार 604 हो जाएगी यानि 201 नए विधानसभा क्षेत्रों का गठन होगा। यह बढ़ोतरी समान अनुपात में होने से यूपी की राष्ट्रीय राजनीतिक हिस्सेदारी में मौजूदा अनुपात बरकरार रखने का प्रस्ताव है। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव है। अंतिम सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग की प्रक्रिया के बाद होगा।
बदलाव का सबसे बड़ा असर चुनावों पर पड़ेगा
एक सांसद और विधायक के क्षेत्र का आकार घटेगा, मतदाताओं की संख्या का दबाव कम होगा और नए क्षेत्रीय समीकरण बनेंगे। जातीय समीकरण, शहरी विस्तार, ग्रामीण आबादी, महिला आरक्षण और अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण में भी नए सिरे से संतुलन बनेगा। कुल मिलाकर, परिसीमन यूपी में सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नहीं बदलेगा, बल्कि राजनीतिक दलों का दायरा भी बढ़ाएगा। प्रदेश की राजनीति में नए शक्ति केंद्र खड़े हो सकते हैं यानी सीटें बढ़ने पर दावेदार भी बढ़ेंगे।
राज्यसभा में सीटें बढ़ने का सीधा फार्मूला नहीं
लोकसभा सीटें बढ़ने का राज्यसभा पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पास अभी राज्यसभा की 31 सीटें हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर सीधे नहीं बढ़ता। इसके लिए अलग सांविधानिक और विधायी प्रावधान जरूरी होंगे। हालांकि, विधानसभा का आकार बढ़ने से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी जिताने के लिए जरूरी विधायकों के वोटों का गणित बदल जाएगा।