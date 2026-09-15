{"_id":"6aa8d924d909db7d34047075","slug":"video-lkhanauu-ma-taraka-ka-takakara-sa-bika-savara-yavaka-ka-mata-satha-ghayal-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह हरियाणा नंबर के ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जबकि, साथी की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बख्शी का तालाब क्षेत्र के रामपुर बेहडा के पास हुआ। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए। बाइक चला रहे (जवाहर) 20 के सिर से ट्रक का पहिया निकल गया। इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, पीछे बैठा उसका साथी मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि दोनों मड़ियांव इंजीनियरिंग कॉलेज में खाना बनाने का काम करते थे। बाइक से ड्यूटी जा रहे थे। मृतक ने हेलमेट लगाने के बजाय बाइक के हैंडल में टांग रखा था। दोनों ने कच्ची शराब पी रखी थी।

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