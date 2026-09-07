{"_id":"6a9e6454355c1d462d08bab5","slug":"video-lkhanauu-ma-saugdhaka-thhasana-sa-nal-tata-aasapasa-ka-makana-ma-aaii-tharara-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में सड़क धंसने से नाला टूट, आसपास के मकानों में आईं दरारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर के शक्ति नगर इलाके में अचानक सड़क धंसने से उसके पास बना नाला भी टूट गया। सड़क और नाला क्षतिग्रस्त होने से आसपास के मकानों में भी दरारें आ गई हैं। इससे लोग दहशत में हैं। गंभीर स्थिति के बावजूद खबर लिखे जाने तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने खुद ही सुरक्षा के इंतजाम किए। किसी के गड्ढे में गिरने या बड़े हादसे से बचाव के लिए लोगों ने लकड़ी की डाल लगाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा टांग दिया है, ताकि राहगीरों को खतरे का संकेत मिल सके। स्थानीय लोगों ने नगर निगम व संबंधित विभाग से तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कराने की अपील की है।

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