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मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पंचायत सहायक लखनऊ के इको गार्डन में कर रहे प्रदर्शन

लखनऊ ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 11:07 AM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 11:07 AM IST

लखनऊ में इको गार्डन में पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग-अलग जिले से पंचायत सहायक कर्मचारी इको गार्डन पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि इनका मानदेय 6,000 से बढ़कर 30,000 किया जाए। ... और पढ़ें

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