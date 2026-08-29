लखनऊ में पुस्तक 'आसमान छूने की जिद' का हुआ विमोचन

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लखनऊ में गोमती नगर के यूनिवर्सल बुक सेलर में लेखक राजेश चंद्र मिश्रा की पुस्तक आसमान छूने की जिद का विमोचन हुआ। इस मौके पर चन्द्र प्रकाश, लेखक राजेश चंद्र मिश्रा, के रवींद्र नायक सेवानिवृत आईएएस, जय नारायण सिंह महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, एम.के एस सुंदरम आईएएस प्रमुख सचिव, श्रम सेवायोजन एवं प्राविधिक शिक्षा ,मानव प्रकाश,गौरव प्रकाश व अन्य लोग मौजूद रहे।

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