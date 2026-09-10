बीकेटी बार एसोशिएसन के अध्यक्ष को गाली देने पर अधिवक्ता को पांच वर्ष के लिए बार से किया गया निष्काषित

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लखनऊ में बीकेटी तहसील में एसडीएम न्यायालय में अधिवक्ता व बीकेटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह को अधिवक्ता सूर्यवीर विक्रम बहादुर सिंह चौहान द्वारा अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग किया गया। इसके बाद बीकेटी बार एसोसिएशन द्वारा बैठक करके सूर्य वीर विक्रम बहादुर सिंह को एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता से 05 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। बीकेटी बार एसोशिएसन के महामंत्री जितेंद्र बहादुर सिंह बताया कि, इसकी सूचना बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व उपजिलाधिकारी बक्शी कातालाब को दी गई।

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