लखनऊ के सिविल अस्पताल में सुपर स्पेशिलिटी यूनिट ओपीडी की शुरुआत, ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन

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लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में सुपर स्पेशिलिटी यूनिट ओपीडी की शुरुआत हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र अब 70 वर्ष होगी। डाक्टर मरीजों को भगवान के रूप में सेवा दें। मरीजों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ठीक नहीं, है। सुपर स्पेशिलिटी यूनिट से जिले व आसपास के मरीजों को लाभ मिलेगा। इसमें न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियॉलजी ओपीडी की शुरुआत हुई।

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